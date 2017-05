007 der 70er: Trauer um "Bond"-Darsteller Roger Moore

Roger Moore spielte "James Bond" am längsten - und mit am besten. Nun ist er an den Folgen einer Krebserkrankung in der Schweiz gestorben.



Der als "James Bond" der 70er und 80er Jahre bekannte Schauspieler Roger Moore ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Er sei am Dienstag in der Schweiz nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung gestorben, bestätigte sein Management in London.



Moore verkörperte die "Bond"-Figur nach Vorlage der Agentenromane von Ian Fleming in sieben Filmen von 1973 bis 1985 - länger als seine Vorgänger und Nachfolger. Darunter waren "Moonraker", "Der Spion, der mich liebte", "Octopussy" und "Der Mann mit dem goldenen Colt".



Außerdem spielte der Brite in Fernsehserien mit, darunter "Ivanhoe", "Die 2" und "Maverick". Als smarter Superheld "Simon Templar" wurde er in den 60er Jahren zum Weltstar. Die Beerdigung soll nach den Wünschen Moores im kleinen Kreis der Familie in Monaco stattfinden.



Moore stammte aus einfachen Verhältnissen, wuchs im armen Londoner Süden auf. Im Jahr 2003 erhob Königin Elizabeth II. den Hollywoodstar, der 1953 in die USA gezogen war, in den Adelsstand. Sir Roger Moore war viermal verheiratet, die Kinder stammen aus der Ehe mit seiner dritten Frau Luisa Mattioli.