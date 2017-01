AGF: Deutsche Reichweitenmessung stellt sich neu auf

Die AGF, die hierzulande die Reichweite der Fernsehsender misst, reformiert sich selbst grundlegend: So werden nun neben den Daten der linearen TV-Sender auch die Streamingdaten erhoben. Zudem werden Sky und WeltN24 künftig der Arbeitsgemeinschaft beitreten.



Die Zeiten ändern sich: Dass Bewegtbildinhalte im Internet gern gesehen werden, haben die linearen Fernsehsender längst erkannt und auch ihren Weg ins Netz gefunden. Nun zieht die für die Reichweitenmessung zuständige Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung nach. Seit Januar fungiert die AGF nicht nur als GmbH, sondern nimmt neben TV- auch Streamingdaten in die Reichweitenmessung auf, wie die Arbeitsgemeinschaft am Mittwoch mitteilte. Dafür wurde ein neues Lizenzmodell eingeführt, dass die Daten in einem System verbindet. Auch ein neuer Name musste her, so tritt die Reichweitenforschung ab sofort unter dem Label Arbeitsgemeinschaft Videoforschung GmbH auf.