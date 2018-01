ARD-Drama "Teufelsmoor": Verschüttete Erinnerungen

Ein Junge ist vor langer Zeit verschwunden. Doch 30 Jahre später glaubt seine Schwester noch immer, dass er nicht tot ist. Im Familiendrama "Teufelsmoor" geht es um Geister der Vergangenheit - und längst vergessene Geschichten.



Das Teufelsmoor ist eine ebenso schöne wie geheimnisvolle Landschaft nördlich von Bremen. Dort ist vor 30 Jahren der kleine Magnus verschwunden. Als nun dessen Vater stirbt, kommen längst vergessen geglaubte Geschichten wieder ans Tageslicht. Davon erzählt der Film "Teufelsmoor", der am Mittwoch (20.15 Uhr) im Ersten zu sehen ist.