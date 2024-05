Vergrößertes IPTV-Angebot bei 1&1 HD TV

1&1 erweitert das IPTV-Angebot: Ab sofort gibt es drei verschiedene 1&1 HD TV-Pakete zu den 1&1 Breitbandanschlüssen.

Ab sofort gibt es bei 1&1 drei verschiedene IPTV-Pakete zu den 1&1 DSL- und Glasfaseranschlüssen mit vielen attraktiven Leistungen. 1&1 bietet im Rahmen der Aktion den Basis-Tarif „Smart“ ohne Aufpreis zu den hauseigenen Breitbandanschlüssen (ab DSL 50 und Glasfaser 50) an. Die Pakete Smart, Plus und 1&1 HD TV Max ermöglichen Fernsehen auf mehreren Endgeräten gleichzeitig, sowie die Aufnahme des Programms. Die Inhalte der drei IPTV-Pakete können zum einen über die kostenlose 1&1 TV und Filme-App abgerufen und etwa bequem am heimischen Smart-TV geschaut werden.

1&1 HD TV Smart ist für Aktionsangebots-Kunden inklusive. Plus und Max können während der Aktion zu den 1&1 DSL- und Glasfaseranschlüssen für 1,99 Euro monatlich bzw. 4,99 Euro hinzugebucht werden.

Umfangreiche HD-Sender-Auswahl auch in den kleineren Paketen

Nach der Aktivierung stehen über 1&1 HD TV Smart 60 von insgesamt über 100 Sendern in brillanter HD-Qualität zur Verfügung. Beim Plus-Paket stehen 88 Sender in HD-Qualität bereit. Beide Tarife bieten zudem Zugang zu 1&1 Cinema, der Online-Videothek mit tausenden Top-Filmen, viele davon sogar kostenfrei.

Die Videothek wurde erst letztes Jahr eingeführt. ©1&1

1&1 HD TV Max: Digitales Fernsehen mobil

Mit 1&1 HD TV Max ist für 4,99 Euro monatlich zusätzlich EU-weit eine mobile Nutzung auf allen Geräten inklusive Smartphones oder Tablets möglich, wodurch die meisten Sender immer und überall auch auf mobilen Geräten abrufbar sind.

Kunden können zudem bis zu vier 1&1 TV-Boxen für je 4,99 Euro monatlich hinzubuchen. Zusätzlich gibt es ergänzende Angebote, wie den Cloud-Recorder sowie mehrere Genre-TV- und International-TV-Pakete. Wer die Inhalte auf einem großen Fernseher bevorzugt, kann bei 1&1 den 65-Zoll Crystal UHD Smart TV von Samsung für 29,99 Euro monatlich als Ratenzahlung hinzubuchen. Diese Optionen gelten für alle Pakete.