ARD & Phoenix: Sondersendung zum Gauck-Abschied

Mit einer Sondersendung widmen sich die ARD und Phoenix dem Abschied von Bundespräsident Joachim Gauck aus seinem Amt. Die Abschiedsrede übertragen beide Sender live.



Eine Live-Übertragung widmet die ARD Bundespräsident Joachim Gauck zum Abschied. Die Sondersendung wird am kommenden Mittwoch um 10.55 Uhr ausgestrahlt, wenn Gauck seine Amtszeit mit derselben Frage beendet, mit der er sein Amt im März 2012 auch antrat: "Wie soll es aussehen, unser Land?"