ARD: Schwergewichte und Schauspieler bei "Wer weiß denn sowas?"

In der bevorstehenden ARD-Rate-Woche hat sich Kai Pflaume wieder bekannte Gesichter eingeladen. Sportler, Schauspieler, Sänger und Moderatoren raten bei "Wer weiß denn sowas?" um die Wette.



Am 6. November startet Moderator Kai Pflaume in eine neue Rate-Woche im Ersten. Immer um 18 Uhr ist bei "Wer weiß denn sowas?" Köpfchen gefragt.



Am Starttag, so kündigt es die ARD an, kommen zwei österreichische Sportler ins Studio. Der ehemalige Gewichtheber Matthias Steiner und Fußballer Toni Polster treten zum Wettstreit um die richtigen Antworten an.



Am Dienstag gibt es das Zusammentreffen der beiden Frauen aus der Comedy-Serie "Pastewka": Seine Nachbarin, die von Bettina Lamprecht gespielt wird, tritt gegen Sonsee Neu an, die in der Serie seine Freundin spielt.