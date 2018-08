Amerikanische Senioren schauen täglich 7,5 Stunden in die Röhre

Die Amerikaner lieben Fernsehen. Eine Studie zeigt jedoch: Nicht in jedem Alter wird in den USA gleich viel auf die Mattscheibe geschaut.



Die Anzahl der Stunden, die Amerikaner jeden Tag fernsehen, variiert je nach Alter stark. Das berichtet "Businessinsider" über die Studie "Total Audience Report". Diese besagt, dass die Flimmerkiste nach wie vor das Medium der Wahl bei Erwachsenen in den USA ist.