Ansgar Brinkmann geht ins Dschungelcamp

Scheinbar sind die ersten Kandidaten für die diesjährige Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" gefunden. Das meint zumindest die "Bild" zu wissen - mit dabei Ansgar Brinkmann.



Der ehemalige Bundesligaprofi Ansgar Brinkmann (48) zieht einem Bericht der "Bild"-Zeitung in ihrer Freitagsausgabe zufolge im Januar ins RTL-Dschungelcamp. Der Ex-Fußballer, der lange Zeit für Arminia Bielefeld spielte, war während seiner Karriere für seine launigen Sprüche und Eskapaden bekannt. Auch Sänger Sydney Youngblood (57, "If Only I Could") und Schauspielerin Sandra Steffl (47, "Rossini") hätten ihre Zusage für die Show gegeben.