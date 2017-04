App bringt Lesezirkel auf das Smartphone

Die Wartezeit beim Arzt oder Friseur wird immer wieder durch das Zeitschriftenangebot des Lesezirkels verkürzt. Nun geht auch der Verband mit der Zeit und bringt dieses Angebot per App auch auf Smartphones und Tablets.



Wer beim Arzt, Friseur oder in der Hotellobby sitzt, kann die ausliegenden Zeitschriften eines Lesezirkels künftig auch auf Smartphone oder Tablet lesen. Dazu startet der Verband Deutscher Lesezirkel die Vermarktung der App "myLese", die sich der Leser kostenlos im App-Store herunterladen kann. Mithilfe eines GPS-Trackings werden dann ausgewählte Sortimente in PDF-Version für den jeweiligen Warteraum freigeschaltet, wie der Verband am Dienstag in Hamburg mitteilte. "Unser Hauptgeschäft bleibt aber Print", sagte Verbandschef Günther Hildebrand.