Aus Entertain TV wird Magenta TV

Statt EntertainTV wird es in Zukunft MagentaTV geben. Doch bei einer Namensänderung bleibt es nicht.



Ab morgen werden Nutzer von EntertainTV sich wundern, denn daraus wird per automatischem Software-Update MagentaTV. Doch was nach einer reinen Marketingaktion klingt, ist weitaus mehr. So wird das neue Telekomfernsehen wie bisher Timeshift, Restart und Replay besitzen, aber auch Neues bieten.