Bauses Bauern besser als RAF-Zweiteiler im ZDF

Der RTL-Klassiker "Bauer sucht Frau" ist für die Konkurrenz in diesem Jahr eine wirklich harte Nuss: Auch der ZDF-Zweiteiler "Der Mordanschlag" konnte sich nicht gegen die Kuppelshow durchsetzen.



Das Interesse an der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" bleibt konstant gut. Im Schnitt 5,38 Millionen Zuschauer sahen am Montagabend ab 20.15 Uhr zu, wie Moderatorin Inka Bause alleinstehende Landwirte an die Frau bringen will. Der Marktanteil betrug 17,6 Prozent. Die Konkurrenzsendungen mussten mit den Plätzen dahinter vorlieb nehmen.