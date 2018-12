Beatrice Egli in der Baywatch-Falle

Beim Dreh zur Schlagershow "Die großen Hits aus dem Südwesten" soll Beatrice Egli gemeinsam mit Moderatorin Isabel Varell einen Trailer auf einem See im Ruderboot aufzeichnen. Doch die Sängerin hat noch nie ein Boot gesteuert.



Außerdem zu Gast bei "Verstehen Sie Spaß?" am Sonnabend (8. Dezember) um 20.15 Uhr im Ersten: Otto, Mark Forster, Isabel Varell, Kamilla Senjo, DJ Bobo und Magier Farid.