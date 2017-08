"#Beckmann" ist Geschichte

Die Reportagereihe wird in jetziger Form nicht weitergeführt. Aber der NDR hat schon neue Pläne mit Beckmann.



Nach zehn Ausgaben ist vorerst Schluss für "#Beckmann". Dies bestätigte der Auftraggeber NDR nach Berichten der "Süddeutschen" und der "F.A.Z.". Nicht jedoch die Kosten scheinen der Rundfunkanstalt ein Dorn im Auge zu sein, sondern vielmehr die häufige Taktung.