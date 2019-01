"Der Bozen-Krimi: Falsches Spiel" - der Commissario zockt

Ermittlerteams gibt es viele im Fernsehen, ein besonderes agiert obendrein vor einer imposanten Bergkulisse. Im siebenten "Bozen-Krimi" spielt ein Ermittler ein falsches Spiel



Die Dolomiten sind ein beachtliches Gebirge. Vor allem wohl deshalb ist hier eine besonders beliebte Krimi-Reihe angesiedelt. Mit "Falsches Spiel läuft am Donnerstag (20.15 Uhr) im Ersten bereits der siebente Fall aus der Reihe "Der Bozen-Krimi".