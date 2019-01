Der WDR ist jeck auf allen Kanälen

Ganz Nordrhein-Westfalen (NRW) macht sich bereit für den Höhepunkt der fünften Jahreszeit, und der Westdeutsche Rundfunk (WDR) bietet allen Jecken zahlreiche Highlights in Fernsehen, Radio und Internet.



Bei den Rosenmontagszügen in Köln und Düsseldorf sowie den Schull- und Veedelszöch in Köln richtet der WDR erstmals eine fest installierte Zugweg-Kamera ein, die alle Zugteilnehmerinnen und -teilnehmer durchgehend zeigt. Die ungeschnittenen Videos jeder Gruppe und Karnevalsgesellschaft, die ehrenamtlich Wochen und Monate mit der Vorbereitung verbringen, sind unter karneval.wdr.de abrufbar.