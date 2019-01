"Die Fallers" zum 1000. Mal im Fernsehen

Knapp ein Vierteljahrhundert nach ihrem Start läuft im SWR Fernsehen die 1000. Folge der Serie "Die Fallers".



Die 30-minütige Episode "Harsche Kritik" zeigt der SWR an diesem Sonntag (3. Februar), um 19.15 Uhr, wie eine Sprecherin des Senders sagte. Gedreht wurde sie im vergangenen März, unter anderem an einem Bauernhof in Furtwangen im Schwarzwald.