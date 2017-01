"Die Simpsons": ProSieben kramt Inauguration-Episode hervor

"Die Simpsons" wussten es bereits im Jahr 2000: Donald Trump wird Präsident der USA. Anlässlich des Amtsantritts Trumps am 21. Januar kramt ProSieben die entsprechende Episode wieder hervor.



Am 21. Januar 2017 tritt Donald Trump sein Amt als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika an. Zwar nicht auf den Tag genau, aber immerhin, sahen die Schöpfer der Serie "Die Simpsons" diesen Moment in der Geschichte wohl kommen. Denn in der Folge "Bart to the Future" träumt Bart Simpson, dass Donald Trump eines Tages US-Präsident würde.