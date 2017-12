Dietmar Schickel Consulting: Unternehmensentwicklung geht weiter

Aus dem Einzelunternehmen DSC wird ab 1. Januar die DSC Dietmar Schickel Consulting GmbH & Co. KG. Durch das Angebot der gesellschaftsrechtlichen und nicht nur vertraglichen Partnerschaft ist damit eine verstärkte Bindung an das gemeinsame Unternehmen gegeben und eine weitere positive Entwicklung für die nächsten Jahre eingeleitet



Mit einem erneutem Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich geht das Jahr 2017 für DSC Dietmar Schickel Consulting zu Ende. Auch die Anzahl der Wohnungsunternehmen, für die Beratungsleistungen in Sachen "zukünftige Medienversorgung" erfolgreich erbracht wurden, konnte wieder gesteigert werden. Mit zwischenzeitlich zwölf Partnern, ehemalige Geschäftsführer und Führungskräfte mit umfassendem Breitband- und Energie Know-how und/oder wohnungswirtschaftlichem Background, ist damit die nächste Entwicklungsstufe geplant: Die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft ab 1. Januar 2018.