Disney+ sperrt sich dem Binge-Watching. Kann das funktionieren?

Kunden von Streaming-Plattformen wie Netflix sind es eigentlich gewöhnt: Findet man eine neue Serie, werden manchmal ganze Staffeln im Akkord durchgesehen. Bei Disney+ wird das so nicht möglich sein.



"Binge Drinking" ist der englische Begriff für Komasaufen – so lange trinken, bis die Augen zufallen. Nachdem das immer reichhaltigere Angebot von Video-On-Demand-Plattformen das Streamen ganzer Serienstaffeln ohne Werbepausen und anderweitige Unterbrechungen ermöglicht, etablierte sich ein ähnlicher Begriff: Binge-Watching – so lange Serien "suchten", bis der Arzt kommt.