Drei Rogue-One-Cover fürs BLU-RAY MAGAZIN 01/17

Es ist wieder soweit: Die traditionelle Weihnachtsausgabe des BLU-RAY MAGAZINs kommt in den Handel und präsentiert eine ganze Menge toller Überraschungen, die die Winterzeit erträglicher machen.

Bild: © Auerbach Verlag

In der Titelstory erwartet Sie ein erster Einblick in den neuen "Star Wars"-Ableger "Rogue One" von Regisseur Gareth Edwards. Ob es wohl einen Zusammenhang zwischen Jyn Erso und dem Jedi-Clan der Skywalkers gibt? Und was hat es mit Androiden K-2SO auf sich und welche kreativen Köpfe stecken hinter dem neuen Projekt? Zudem gibt es wieder drei verschiedene Cover-Varianten (Jyn Erso, K-2SO, Cassian Andor) für Sammler.



Im Sondereditionen-Spezial stellen wir die schönsten Blu-ray-Geschenke vor, die sich ein Filmnerd dieses Jahr wünschen kann und bringen zugleich eine große Verlosung auf den Weg, bei der die meisten vorgestellten Exemplare auch gewonnen werden können, darunter beispielsweise die "Mittelerde Ultimate Collector's Edition" und die Collector's Edition von "Captain Future", die neben den 40 deutsch synchronisierten Folgen auch sämtliche 52 Original-Episoden der Kultserie enthält. Natürlich gibt es auch noch weitere Gewinnspiele im Heft.

Natürlich testen wir auch wieder zahlreiche aktuelle Blu-ray-Titel, darunter den Extended Cut des DC-Krachers "Suicide Squad", "Die Unfassbaren 2", "Ghostbusters", "Independence Day: Wiederkehr" und die neueste Blu-ray-Staffel von "The Walking Dead". Wem das nicht genug ist, der darf einen Blick in die Jahresübersicht 2016 werfen, die über 500 Test samt der Ergebnisse enthält.



Im UHD-Blu-ray-Teil stellen wir wieder die neuesten 4K-Titel vor, wobei ein Großteil davon Dokumentationen sind. Damit Sie sich selbst von der visuellen Qualität echter 4K-Filme überzeugen können, finden Sie im Heft einen Downloadcode für den vollständigen UHD-Clip "Reflections From Uyuni".



Das alles und noch viel mehr finden Sie im aktuellen BLU-RAY MAGAZIN 09/2016, das überall am Kiosk, online sowie als Abo erhältlich ist.





