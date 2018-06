EntertainTV: Premiere für Eigenproduktion "Germanized" nun fix

Der ikonische "Stromberg"-Darsteller wird bald im Rahmen einer deutsch-französischen TV-Koproduktion zu sehen sein. Das Serienformat entführt uns an einen französischen Küstenort, der seine klammen Kassen durch den Zuzug eines deutschen Großbetriebs sanieren will. Dabei ist der "Clash of Cultures" natürlich vorprogrammiert.



Der Ausstrahlungstermin für "Germanized" rückt näher und so werden immer mehr Details über die neue Serie mit "Stromberg"-Star Christoph Maria Herbst bekannt: Die deutsch-französische Koproduktion dreht sich um die amüsanten bis tragischen Ereignisse in einem französischen Dorf an der Biskaya, das urplötzlich 200 Deutsche beherbergen muss - und das nicht nur zur Urlaubssaison.