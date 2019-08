Es gibt sie noch: Schwerer Stand für Videotheken in Deutschland

Videotheken in Deutschland haben es schwer, aber zumindest in den meisten Fällen auch "keine Konkurrenz mehr". Hat das Konzept in Zukunft noch eine Chance?



Deutschlands Videotheken sind seit Jahren von mindestens zwei Seiten unter Druck: auf der einen die Streaming-Dienste, auf der anderen Online-Piraterie. Ihren Zenit haben sie bereits seit Jahren überschritten, wie auch Daten des Interessenverbandes des Video- und Medienfachhandels in Deutschland (IVD) mit Sitz in Düsseldorf belegen. Dort sind nach Verbandsangaben rund 80 Prozent der deutschen Videotheken Mitglied. Demnach ist ihre Zahl allein von 2014 bis 2018 auf weniger als ein Drittel zurückgegangen: Von 1544 Betrieben blieben 440.