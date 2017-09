Eurosport sichert sich Rechte an UCI Weltmeisterschaften

Vom 17. bis 24. September finden die Straßenrad-Weltmeisterschaften der Union Cycliste Internationale (UCI) in Bergen (Norwegen) statt. Eurosport wird alle zwölf Wettbewerbe live übertragen.



Der Sender unterzeichnete mit der UCI und der European Broadcasting Union (EBU) einen Vierjahresvertrag für alle wichtigen UCI-Events. Neben den Straßenrad-Weltmeisterschaften wird Eurosport bis 2020 auch die Bahnrad-Weltmeisterschaften und die Cross-Weltmeisterschaften übertragen.