Facebook löscht Posts von Facebook-Chef Mark Zuckerberg

Facebook steht in der Kritik, manche Posts nicht schnell genug zu löschen, andere Einträge dagegen werden mitunter schnell von der Timeline entfernt. So wurden nun auch mehrere Posts von Facebook-Gründer und -Chef Mark Zuckerberg versehentlich gelöscht.



Das Online-Netzwerk Facebook hat nach eigenen Angaben versehentlich Posts von Gründer Mark Zuckerberg zur Rolle des Internetriesen in den US-Präsidentschaftswahlen gelöscht. "Rund zehn Posts wurden versehentlich von Marks Timeline entfernt. Grund war ein Fehler in einem unserer Systeme und die Posts sind nun wiederhergestellt worden", teilte Facebook der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuckerbergs Konto sei nicht gekapert worden und er stehe auch weiterhin zu seinen Aussagen.