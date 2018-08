Fake-Shops betrügen Verbraucher im großen Stil

Verbraucher in Deutschland werden nach einem Bericht der neuen Sendung "ARD-Kriminalreport" massenhaft durch gefälschte Internet-Shops um ihr Geld betrogen.



Nach einer Untersuchung der Organisation "Marktwächter Digitale Welt" der Verbraucherzentrale Brandenburg sollen bereits 4,4 Millionen Bundesbürger Opfer von Fake-Shops geworden seien. Das habe eine repräsentative Umfrage ergeben. "Diese Betrugsmasche ist ein wirklich großes Problem," sagte Kirsti Dautzenberg, von den Marktwächtern der Verbraucherzentrale Brandenburg im Interview mit dem "Kriminalreport".