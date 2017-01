Flüchtlingssender sendet weiter über Astra

Deutsche Welle Arabia 2 wird bis Ende 2017 in Europa zu empfangen sein. Die Ausstrahlung des Flüchtlingssender über Astra 19,2 Grad Ost 1M wurde um ein weiteres Jahr verlängert.



Die Zukunft des Flüchtlingssender Deutsche Welle Arabia 2 ist für ein weiteres Jahr gesichert. Wie der deutsche Auslandsrundfunk am Donnerstag mitteilte, wird der Fernsehkanal bis Ende 2017 hierzulande über die beliebte Astra-Satellitenposition 19,2 Grad Ost 1M zu empfangen sein.