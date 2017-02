Freenet TV: Guthabenkarte zur Freischaltung erhältlich

Freenet TV, das über den neuen digitalterrestrischen Übertragungsstandard DVB-T2 HD rund 40 Privatsender größtenteils in HD verfügbar macht, stellt sein Bezahlsystem vor: Ab dem heutigen Dienstag ist die Guthabenkarte für das Bezahlangebot erhältlich.



Wenige Wochen, bevor die neue Generation des Antennenfernsehens in den Regelbetrieb startet, legt Freenet TV das Bezahlsystem für sein kostenpflichtiges Programmpaket vor. Wie der Betreiber der Verschlüsselungsplattform, über die via DVB-T2 HD der Großteil der Privatprogramme vermarktet werden, am Dienstag mitteilte, ist die Guthabenkarte für Freenet TV ab sofort erhältlich.