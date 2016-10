Für sein junges Angebot starten ARD und ZDF ein gemeinsames Format mit den Kirchen. Dabei werden junge Menschen auf ihren Reisen auf andere Kontinente begleitet.



Die Öffentlich-Rechtlichen starten für ihr junges Angebot Funk gemeinsam mit der Kirche ein gemeinsames Format. Gemeinsam mit den Hilfswerken und den Medienreferaten der Evangelischen und der Katholischen Kirche soll jungen Menschen gezeigt werden, wie sie sich sinnvoll für eine besser Welt engagieren können.