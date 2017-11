Fußball: 5. Spieltag der Europa League bei Sport1

Hoffenheim steht in der Uefa Europa League bereits im ersten Endspiel. Die TSG tritt gegen die Portugiesen vom SC Braga an. Sport1 zeigt die Begegnung live.



Sport1-Zuschauer können am Donnerstag (23.11) von Deutschland aus live mitfiebern, wenn die Hoffenheimer Fußballer auf den portugiesischen Rasen laufen. Gegen SC Braga treten die Kicker der TSG 1899 Hoffenheim am 5. Spieltag um 21 Uhr in der Uefa Europa League an.