Fußball-WM: Australier sehen nur ein Standbild

Wegen Budgetkürzungen kann der Öffentliche Rundfunk in Australien nur noch ausgewählte Spiele senden. Den Rest müssen die Australier im kostenpflichten Stream ansehen, doch der private Anbieter hat nicht genug Kapazitäten.



In Australien sorgt die WM-Fernsehübertragung über einen privaten Streaming-Dienst für Ärger. Premierminister Malcolm Turnbull nahm persönlich Kontakt zum verantwortlichen Unternehmen auf. Der Optus-Vorstandschef habe ihm versichert, dass am Abend wieder alles richtig funktionieren werde, schrieb Turnbull am Montag auf Twitter. Grund für die Ausfälle seien die extrem hohen Nutzerzahlen im Internet gewesen.