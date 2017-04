Gottschalk besucht "Circus Halligalli"

Das Aus für "Circus Halligalli" ist beschlossene Sache. Doch in der letzten Staffel versuchen Joko und Klaas anscheinend nochmal alles aus der Show rauszuholen. Stichwort: Gosling-Gate. Am Dienstag steht jetzt hoher Besuch ins Haus.



"Top, die Wette gilt!", wird es heißen, wenn am 4. April um 22.10 Uhr Thomas Gottschalk Gast bei "Circus Halligalli" ist. Die auslaufende Show kommt somit zu ihrem nächsten Höhepunkt, nachdem Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf unlängst die "Goldene Kamera"-Verleihung mit einem Ryan-Gosling-Double gesprengt hatten.