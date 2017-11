Jamiroquai live auf Arte Concert

Mit über 35 Millionen verkauften Alben hat die britische Band "Jamiroquai" die Musikwelt mit ihrem eigenen Stil geprägt. Zu ihren Hits tanzte in den 90er Jahren die halbe Welt. Jetzt feiern die Briten mit ihrer neuen Platte "Automaton" ihr Comeback.



Auf ihrer aktuellen Europatournee spielen Jamiroquai am heutigen Mittwoch, den 29. November in der AccorHotels Arena in Paris. Arte Concert überträgt das gesamte Konzert im Livestream um 20.50 Uhr auf concert.arte.tv.