Kein TF 1 mehr: Streit um französische Privatsender eskaliert

In Frankreich müssen aktuell TV-Zuschauer für einen Zoff zwischen dem größten Privatsender und dem Anbieter Canal + die Konsequenzen tragen: die Bildschirme bleiben schwarz.



Die Streitigkeiten zwischen TV-Sendern und Plattformanbietern reißen nicht ab. In der Vergangenheit waren diese häufig zwischen der Discovery-Gruppe und diversen europäischen TV-Plattformen zu betrachten. In Frankreich hat ein derartiger Streit nun neue Dimensionen erreicht, denn über die größte französische Satellitenplattformen Canal + und TNT Sat auf Astra 19,2 Grad Ost sind seit den späten Abendstunden des 1. März keine Sender vom größten Privatfernsehsender TF 1 mehr zu sehen. Dies betraft nicht nur den beliebten Privatsender TF 1 selbst, sondern auch seine Ableger TF 1 Series, TFX HD und TMC HD sowie den uncodiert auf Astra verbreiteten Nachrichtensender LCI.