Kiffer-Auftritt von Musk - Tesla-Aktie stürzt ab

Wenn Tesla-Chef Elon Musk gezielt Zweifel an seinen Führungsqualität wecken wollte, könnte er nicht geschickter vorgehen. Der jüngste Zwischenfall: In einem Video-Podcast zieht der Milliardär an einem Joint. Unterdessen gehen die nächsten Top-Manager von Bord.



Die Serie bizarrer Aktionen von Tesla-Chef Elon Musk geht weiter: Jetzt sorgte der exzentrische Milliardär für neues Kopfschütteln, als er in einem Videopodcast vor laufender Kamera Marihuana rauchte. Danach geriet die Tesla-Aktie am Freitag unter Druck - und das Minus wurde noch größer nach zwei plötzlichen Abgängen im Top-Management. So räumt Buchhaltungschef Dave Morton seinen Posten nach nur rund einem Monat, wie der Elektroautobauer mitteilte. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass Teslas seit Mai 2017 amtierende Personalchefin Gaby Toledo nach einer im vergangenen Monat begonnenen Auszeit nicht wieder ins Unternehmen zurückkehren wolle. Tesla äußerte sich dazu zunächst nicht.



Die Aktie fiel im frühen US-Handel um mehr als sechs Prozent und notierte zeitweise nur noch knapp über dem Jahrestief vom April.