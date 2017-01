Kölner "Tatort"-Duo im Kampf mit Vorurteilen und Angst

Die Flüchtlingsfrage bleibt weiter Thema und beschäftigt auch die Kölner "Tatort"-Kommissare Ballauf und Schenk. "Die Wacht am Rhein" legt dabei die aktuelle Situation der Menschen zwischen Angst und Vorurteilen, besorgten Bürgern und Gutmenschen offen.

Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, l) untersuchen am Tatort, aus welcher Richtung die tödlichen Schüsse kamen. Bild: © WDR/Thomas Kost

Ein Mann mit Kapuze überfällt eine Zoohandlung. Jemand wirft eine Steckdosenleiste in ein Aquarium, das Licht flackert, ehe es erlischt. Durch die zuckenden Blitze irren schemenhaft Gestalten - eine von ihnen fällt zu Boden, als ein Schuss ertönt. Der Sohn des Geschäftsinhabers ist tot. Der Kapuzenmann rennt weg. War es "einer von diesen Nordafrikanern"? Für eine Reihe "rechtschaffener Bürger" ist das klar. Der Kölner "Tatort" an diesem Sonntag (20.15 Uhr) packt ein hochaktuelles, brisantes Thema an.



Die "Wacht am Rhein" - so der Titel der Folge - nennt sich im "Tatort" eine Bürgerwehr, die sich in einem Kölner Viertel gegründet hat, nachdem dort die Zahl der Einbrüche sprunghaft gestiegen ist. Der dubiose Anführer dieser Truppe, Dieter Gottschalk - überzeugend gespielt von Sylvester Groth - nutzt die Situation für seine Interessen und will die Nachbarschaft bei einer Mahnwache für das Mordopfer aufwiegeln.