Krimi-Naschub bei MagentaTV: "Banking District" und "Gigantes"

Für die Krimi-Fans unter den Nutzern von MagentaTV gibt es 2019 neues Futter. Mit "Banking District" und "Gigantes" feiern gleich zwei Krimi-Serien Premiere bei dem Angebot der deutschen Telekom.