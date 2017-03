"Kymeta" stellt neuartige Antennen-Art vor

Auf der Technikmesse "Staellite 2017" wurde eine neue Antenne zum Empfang von Satellitensignalen vorgestellt. Das Unternehmen "Kymeta" eine softwaregesteuerte Antenne entwickelt, die vielseitig einsetzbar sein könnte.



Wie das Unternehmen in Washington bekanntgab, ist die Anwendung vor allem im Mobilfunkbereich für bisher schwer zu versorgende Einsatzgebiete wie Busse und Bahnen geeignet. Kymeta spricht sogar von der Utopie eines globalen Mobilfunknetzes.