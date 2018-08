Leichtathletik stabil - Kroatien-Krimi hält mit

Sport und Krimi hielten sich am Donnerstagabend im deutschen Fernsehen fast die Waage. Rund 1,5 Millionen Zuschauer blieben zu später Stunde bei der Erstausstrahlung eines Ferres-Films dran.



Mit den Übertragungen der Leichtathletik-Europameisterschaften aus Berlin und Glasgow dürfen die öffentlich-rechtlichen Programmanbieter weiter zufrieden sein. Am Donnerstagabend verfolgten zwischen 19.20 und 22 Uhr 4,50 Millionen Zuschauer die Wettbewerbe im ZDF. Der Marktanteil betrug 17,9 Prozent. Beim «heute-journal» blieben um 22 Uhr 4,29 Millionen Menschen (18,5 Prozent) dran.