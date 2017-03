"Little Sandman" soll die Welt erobern

Die WDR Mediagroup übernimmt die Auslandsvermarktung des Sandmännchens und vier weiterer Kinderformate rund ums Thema "Träumen" vom RBB.



Fast sechzig Jahrelang war "Unser Sandmännchen" nur in hiesigen Gefilden unterwegs. Jetzt will die WDR Mediagroup es auf Welttournee schicken. Erste Station des "Little Sandmans": Cannes.