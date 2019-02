MDR und RBB ändern nach Tod von Karusseit das Programm

Nach dem Tod von Ursula Karusseit ändern MDR und RBB in Gedenken an die Schauspielerin ihr Programm.



"Wir sind in Gedanken bei ihrer Familie", heißt es auf der Facebookseite der Erfolgsserie "In aller Freundschaft". Eine liebe Kollegin und Freundin sei gestorben. Karusseit starb am Freitag im Alter von 79 Jahren.



"Mit "Usch", wie man sie nannte, konnte man sehr vergnügt, locker und auch gleichzeitig sehr genau und konzentriert probieren und bei der Sache sein", sagte der Schauspieler Christian Grashof, der seit 1970 am Deutschen Theater in Berlin ist, dem Deutschlandfunk Kultur. In ihren Rollen habe sie eine ganz tiefe Gefühlswelt offenbart.