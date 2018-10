MDR veranstaltet Tag der offenen Tür zum Mitmachen

Nach der erfolgreichen "Programmmacher"-Aktion zum 25. Sender-Jubiläum öffnet der MDR auch 2018 seine Redaktionen und Studios für Interessierte. Anfang nächster Woche haben Interessierte wieder die Möglichkeit, Sendungen und Redaktionsarbeit aktiv mitzugestalten.



Unter dem Motto "MDR mittendrin" können MDR-Zuschauer am Montag, den 5. November, hinter die Kulissen eines modernen Multimediahauses blicken und zum Beispiel an ihrer Lieblingssendung teilnehmen oder den Verantwortlichen im Fernsehen, im Hörfunk und bei Online über die Schultern schauen.



Sie haben dabei die Möglichkeit, Sendungen und Inhalte aktiv mitzugestalten und sind dabei, wenn Themen recherchiert, gewichtet und ausgewählt werden. Sie begleiten außerdem die sorgfältige Überprüfung von Fakten sowie die Darstellung von Inhalten nach journalistischen Qualitätskriterien.