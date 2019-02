Maria Simon verabschiedet sich vom "Polizeiruf 110"

Hauptkommissarin Olga Lenski geht: Die Schauspielerin Maria Simon verlässt den "Polizeiruf 110" im kommenden Jahr.



Nach neun Jahren soll Schluss sein, teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Freitag mit. Dies sei eine Entscheidung Simons. Drei Filme mit Lenski wird es noch geben - im Herbst 2020 soll dann der 17. Film mit ihr auch ihr letzter in der Reihe sein. Wer Simon nachfolgt, ist offen:



"Adam Raczek im Polizeikommissariat in Swiecko bei Frankfurt an der Oder ermittelt weiter, mit wem, wird sich zeigen", erklärte RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus.