NDR: Rundfunkrat bewilligt Wirtschaftsplan 2017

Vor gut einer Woche hat der Verwaltungsrat des NDR grünes Licht für den Wirtschaftsplan 2017 gegeben. Jetzt hat auch der Rundfunkrat zugestimmt. Der Plan sieht Ausgaben in Höhe von 1,2 Milliarden Euro vor.



Der NDR-Rundfunkrat hat den Wirtschaftsplan der Anstalt für 2017 bewilligt. Schon in der Woche zuvor hatte der Verwaltungsrat grünes Licht gegeben. Der Plan sieht vor, dass im kommenden Jahr 1,2 Milliarden Euro ausgegeben werden. Demgegenüber stehen Einnahmen in Höhe von nur 1,1 Milliarden. Es ergibt sich ein Fehlbetrag von 103 Millionen Euro.