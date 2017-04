Nach Übernahme: Microsoft integriert LinkedIn in Cloud-Plattform

Die Übernahme von LinkedIn durch Microsoft schlug hohe Wellen, nun baut der US-Konzern erste Funktionen des Karrierenetzwerks in seine Dienste ein. So soll die die Cloud-Plattform Dynamics von einer Verknüpfung profitieren.



Es war die teuerste Übernahme in der Konzerngeschichte, nun verknüpft Microsoft erste Funktionen des Karrierenetzwerks LinkedIn mit seiner Vertriebs-Software Dynamics 365. Bereits ab Juli könnten Kunden auch in Deutschland innerhalb der Dynamics-Plattform bruchlos auf LinkedIns "Sales Navigator" und den "Recruiter" für das Personalmanagement zugreifen, kündigte Microsoft am Montag an. Damit seien die Daten aller Systeme inklusive Office 365 auf einer Plattform zusammengefasst zugänglich, erklärte Microsoft-Manager James Philips der Deutschen Presse-Agentur (DPA). Unternehmen könnten mit Hilfe künstlicher Intelligenz damit ihre Geschäftsprozesse fundamental verändern.