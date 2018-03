Neue Premiumsender der M7 Group für Salt TV

In der jüngst gestarteten IPTV-Plattform Salt TV findet sich bald ein umfangreiches Angebot an Premiumsendern der deutschen M7 Group. Die Plattform ist Teil des neuen Triple-Play-Angebots Salt Fiber für Glasfaserhaushalte.



Durch ein langjähriges Kooperationsabkommen zwischen der deutschen M7 Group und dem Schweizer Anbieter Salt wird das dortige Angebot des Telekommunikationsdienstleisters um deutsche Premium-Sender erweitert. Das Bundle an Sendern ist speziell für Salt TV zusammengestellt worden.