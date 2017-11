Neues Design und Funktionen für HbbTV-Portale von ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1 Puls 4 hat seine HbbTV-Portale überarbeitet. Auch die Sender-Mediatheken haben einen neuen Anstrich erhalten. Was ist neu?



Seit November sind die HbbTV-Portale und Mediatheken der Sender von ProSiebenSat.1 Puls 4 im neuen Gewand zu finden. Der Komplett-Relaunch bringt neben einem neuen Design auch neue Funktionen mit.