Pfeilschnell: Sport1 überträgt live Premier League Darts Belfast

Sport1 zeigt den 10. Abend der Premier League aus dem nordirischen Belfast am Donnerstag live ab 20.30 Uhr im Free-TV sowie ab 20 Uhr im kostenlosen Livestream auf Sport1.de und Youtube.



Acht sind es noch. Acht Teilnehmer die ab morgen jeden Donnerstag um das Ticket für die Play-Offs nach London kämpfen. Damit geht die Premier League Darts langsam in die entscheidende Phase.