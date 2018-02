Playboy-Umfrage: Nora Tschirner ist beliebtester "Tatort"-Star

Die Playboy-Umfrage drehte sich nicht nur um Beliebtheit. Auch nach Attraktivität und wer am meisten nervt, wurde gefragt.



Mit welchem "Tatort"-Star würden Sie gerne ein Bier trinken gehen? Bei dieser Frage antwortet einer "Playboy"-Umfrage zufolge die größte Gruppe - 11,4 Prozent - mit dem Namen der Schauspielerin Nora Tschirner, alias Kommissarin Kira Dorn im «Tatort» aus Weimar. Auf Platz zwei (9,2 Prozent) kommt Jan Josef Liefers, der in Münster den Rechtsmediziner Boerne spielt, gefolgt von Til Schweiger (8,6 Prozent) alias Nick Tschiller, Ermittler in Hamburg.