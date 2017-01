ProSieben zeigt "Promi-Darts-WM" mit Tim Wiese

Ein ungewöhnliches Sport-Ereignis erwartet die Zuschauer am Wochenende auf ProSieben. Unter anderem Ex-Torhüter Tim Wiese tritt zur "Promi-Darts-WM" 2017 an.



ProSieben veranstaltet ein Darts-Turnier der besonderen Art. Bei der "Promi-Darts-WM" am kommenden Samstag tritt der holländische Darts-Profi und frischgebackene Weltmeister Michael "Mighty Mike" van Gerwen an der Seite von Ex-Torhüter und Wrestling-Newcomer Tim Wiese an. Insgesamt starten acht Prominente - jeweils unterstützt von einem professionellen Darts-Spieler.