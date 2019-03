ProSieben zeigt umstrittene Michael-Jackson-Doku

Die umstrittene HBO-Dokumentation "Leaving Neverland" über Popstar Michael Jackson wird in Deutschland vom Privatsender ProSieben gezeigt.



In der Doku, die in Deutschland am 6. April. ausgestrahlt wird, erzählen die beiden Männer James Safechuck (40) und Wade Robson (36), wie der 2009 gestorbene Sänger sie als Kinder missbraucht habe. "Er war einer der gütigsten, sanftesten, liebevollsten Menschen, die ich kannte", sagt Wade Robson in der Dokumentation. "Und er hat mich über sieben Jahre sexuell missbraucht."